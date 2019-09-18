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РИА Новости

Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

16:30 18.09.2019 (обновлено: 17:24 18.09.2019)
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© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
Роберт О'Брайен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.
"Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я давно и много работал с Робертом. Он отлично справится!" — написал Трамп в твиттере.
О'Брайен станет уже четвертым чиновником на этой должности с начала президентства Трампа. Его предшественника Джона Болтона Трамп уволил на прошлой неделе, объяснив это политическими разногласиями. В отличие от большинства других высших должностных лиц, советника по нацбезопасности президент может назначать без утверждения сенатом.
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