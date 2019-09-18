Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

О'Брайен станет уже четвертым чиновником на этой должности с начала президентства Трампа. Его предшественника Джона Болтона Трамп уволил на прошлой неделе, объяснив это политическими разногласиями. В отличие от большинства других высших должностных лиц, советника по нацбезопасности президент может назначать без утверждения сенатом.