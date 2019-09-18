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РИА Новости
Чувашская республика

Более 200 чувашских школьников получат знания в области цифровых технологий

18:11 18.09.2019
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЧЕБОКСАРЫ, 18 сен – РИА Новости. Более 200 школьников из Чувашии и 15 учащихся из Белоруссии, победивших в профильных олимпиадах, примут участие в новом образовательном проекте Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова (ЧГУ) по цифровым технологиям – профильной смене "ЧувГугол", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Мининформполитики республики.
Как отметил собеседник агентства, в отборочных турах олимпиад по математике, физике и информатике, проходивших в ЧГУ и школах республики, принимали участие школьники в возрасте от 14 до 18 лет, увлекающиеся изучением технических наук.
Победители олимпиад, отобранные для участия в проекте, посетят мастер-классы по VR/AR-технологиям, программированию на языке Python, 3D-моделированию, дизайну будущего, искусственному интеллекту, прототипированию, геймдизайну. Занятия будут проходить на базе лабораторий ЧГУ.
"Они (участники смены – ред.) попадают в базу университета и будут прикреплены к соответствующему факультету, получат наставников и, например, возможность поучаствовать и стать "академиками". У нас создается Малая электротехническая академия", - процитировали в пресс-службе ректора ЧГУ Андрея Александрова.
В пресс-службе добавили, что профильная смена "ЧувГугол" станет одним из первых образовательных проектов в стране, реализуемых в рамках национального проекта "Образование" и национальной программы "Цифровая экономика".
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Чувашская республикаОбразование - Общество
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