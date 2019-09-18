Более 200 чувашских школьников получат знания в области цифровых технологий

ЧЕБОКСАРЫ, 18 сен – РИА Новости. Более 200 школьников из Чувашии и 15 учащихся из Белоруссии, победивших в профильных олимпиадах, примут участие в новом образовательном проекте Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова (ЧГУ) по цифровым технологиям – профильной смене "ЧувГугол", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Мининформполитики республики.

Как отметил собеседник агентства, в отборочных турах олимпиад по математике, физике и информатике, проходивших в ЧГУ и школах республики, принимали участие школьники в возрасте от 14 до 18 лет, увлекающиеся изучением технических наук.

Победители олимпиад, отобранные для участия в проекте, посетят мастер-классы по VR/AR-технологиям, программированию на языке Python, 3D-моделированию, дизайну будущего, искусственному интеллекту, прототипированию, геймдизайну. Занятия будут проходить на базе лабораторий ЧГУ.

"Они (участники смены – ред.) попадают в базу университета и будут прикреплены к соответствующему факультету, получат наставников и, например, возможность поучаствовать и стать "академиками". У нас создается Малая электротехническая академия", - процитировали в пресс-службе ректора ЧГУ Андрея Александрова.