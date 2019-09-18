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РИА Новости

На Шри-Ланке назначили дату президентских выборов

17:54 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БезекаШри-Ланка
Шри-Ланка
© РИА Новости / Евгений Безека
Шри-Ланка. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дата проведения президентских выборов в Шри-Ланке назначена на 16 ноября, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на правительственный бюллетень.
Комиссия начнет прием заявок потенциальных кандидатов 7 октября.
По данным телеканала, одна из крупнейших политических партий страны "Народный фронт Шри-Ланки" уже заявила своим кандидатом Готабайю Раджапаксу, брата бывшего президента страны и действующего лидера оппозиции Махинды Раджапаксы.
Также свою кандидатуру заявил лидер партии "Народный фронт освобождения" Анура Кумара Диссанаяке. Партии действующих президента и премьер-министра страны еще не объявили своих представителей на грядущих выборах.
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