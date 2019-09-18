На Шри-Ланке назначили дату президентских выборов

По данным телеканала, одна из крупнейших политических партий страны "Народный фронт Шри-Ланки" уже заявила своим кандидатом Готабайю Раджапаксу, брата бывшего президента страны и действующего лидера оппозиции Махинды Раджапаксы.

Также свою кандидатуру заявил лидер партии "Народный фронт освобождения" Анура Кумара Диссанаяке. Партии действующих президента и премьер-министра страны еще не объявили своих представителей на грядущих выборах.