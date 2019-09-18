В Киеве мужчина угрожает взорвать мост

Обстановка у метромоста в Киеве

© Фото : Ruptly Обстановка у метромоста в Киеве

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Неизвестный мужчина угрожает взорвать мост в Киеве, где находится станция метро, он открыл стрельбу, сообщил глава полиции украинской столицы Андрей Крищенко.

"Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто", — цитирует Крищенко его пресс-секретарь Оксана Блыщик в Facebook.

Дело квалифицировано как подготовка теракта.

Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветке киевского метро приостановлено.

По сообщениям очевидцев, мужчина приехал на мост на автомобиле, достал предмет, похожий на взрывное устройство, автомат и открыл стрельбу. Отмечается, что на вид ему около 35 лет, он одет в камуфляжную форму.

#Київ: На мосту «Метро» в цей час проходить спецоперація. Працюють вибухотехнічні підрозділи, КОРД, Патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники та гвардійці. На місці знаходиться начальник поліції Києва Андрій Крищенко 👇 pic.twitter.com/n34cQaeItx — МВС України (@MVS_UA) 18 сентября 2019 г.

В Киеве ввели специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.

Украинский канал "Наш" показал в трансляции с места событий, что к мосту в Киеве пригнали бронетранспортер. Кроме того, на одной из опор расположился снайпер.

Позднее к мосту прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков.

Кроме того, издание "theБабель" со ссылкой на источники сообщает, что правоохранители проводят обыски по адресам, связанным с мужчиной, угрожающим взорвать мост.

"Сотрудники Левобережного межрайонного отдела выехали на обыски по двум адресам, связанные с мужчиной", - пишет издание.