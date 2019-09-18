В Киеве мужчина угрожает взорвать мост

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Вооруженный мужчина угрожает взорвать мост в Киеве и открыл стрельбу, полиция проводит спецоперацию, дело квалифицируют как подготовка теракта, заявил в среду глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Ранее пресс-служба метрополитена сообщила, что движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветке киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании. В сети Facebook распространилась информация о том, что на мосту "Метро" находится мужчина, который угрожает его взорвать. В полиции Киева эту информацию РИА Новости подтвердили.

"Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто", - цитирует Крищенко его пресс-секретарь Оксана Блыщик в Facebook.

По словам главы столичной полиции, следователи квалифицируют дело как "подготовка к террористическому акту".

Отмечается, что в Киеве ввели специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.