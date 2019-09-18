Косачев надеется, что посол Германии поможет укрепить диалог парламентов

"Главное, в чем мы совпадаем (по интересам), заключается в том, что даже при всех имеющихся разногласиях очень важно сохранять диалог друг с другом и пытаться находить взаимоприемлемые решения. В этом контексте не могу не отметить конструктивную роль, которую сыграла германская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы, когда обсуждался вопрос возвращения российской делегации в ассамблею. Неизменно хорошие контакты у нас происходят с немецкими коллегами и на других межпарламентских площадках, имею в виду, прежде всего, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и Межпарламентский союз", - заявил Косачев на встрече с Гейром.

Он добавил, что хотел бы "вдохновить, мотивировать и приветствовать" посла "в качестве активного участника этих контактов и человека, который может привносить в силу своего профессионального опыта и какие-то новые идеи и предложения в наш уже состоявшийся, активно развивающийся диалог".

В свою очередь, немецкий дипломат отметил, что приехал в Россию с глубокой симпатией и интересом, "в первую очередь в отношении того, что мы можем сделать вместе". "Поскольку если посмотреть на мир, то видно, что у нас много новых вызовов. Поэтому хочу внести свой вклад в то, чтобы мы много и тесно взаимодействовали ради сближения позиций... Я рад тому, что вы говорили о значении межпарламентского сотрудничества в международных отношениях. Я тут тоже буду работать, чтобы контакты устанавливались и создавалась база совместной работы, потому что парламентарии должны общаться друг с другом. Ведь значение этой сферы в международных отношениях растет, а не снижается", - заявил посол ФРГ.