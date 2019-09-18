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РИА Новости

Косачев надеется, что посол Германии поможет укрепить диалог парламентов

17:22 18.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил надежду, что новый посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гейр внесет свой вклад в укрепление межпарламентских отношений России и Германии.
"Главное, в чем мы совпадаем (по интересам), заключается в том, что даже при всех имеющихся разногласиях очень важно сохранять диалог друг с другом и пытаться находить взаимоприемлемые решения. В этом контексте не могу не отметить конструктивную роль, которую сыграла германская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы, когда обсуждался вопрос возвращения российской делегации в ассамблею. Неизменно хорошие контакты у нас происходят с немецкими коллегами и на других межпарламентских площадках, имею в виду, прежде всего, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и Межпарламентский союз", - заявил Косачев на встрече с Гейром.
Он добавил, что хотел бы "вдохновить, мотивировать и приветствовать" посла "в качестве активного участника этих контактов и человека, который может привносить в силу своего профессионального опыта и какие-то новые идеи и предложения в наш уже состоявшийся, активно развивающийся диалог".
В свою очередь, немецкий дипломат отметил, что приехал в Россию с глубокой симпатией и интересом, "в первую очередь в отношении того, что мы можем сделать вместе". "Поскольку если посмотреть на мир, то видно, что у нас много новых вызовов. Поэтому хочу внести свой вклад в то, чтобы мы много и тесно взаимодействовали ради сближения позиций... Я рад тому, что вы говорили о значении межпарламентского сотрудничества в международных отношениях. Я тут тоже буду работать, чтобы контакты устанавливались и создавалась база совместной работы, потому что парламентарии должны общаться друг с другом. Ведь значение этой сферы в международных отношениях растет, а не снижается", - заявил посол ФРГ.
Геза Андреас фон Гайр
6 сентября, 13:21РИА Новости
Новый посол Германии рассказал о большой симпатии к России
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