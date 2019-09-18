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РИА Новости

США расширяют санкции, потому что считают Иран угрозой, заявили в Госдуме

17:19 18.09.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
Антиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Заявление президента США о расширении санкций в отношении Ирана связано с тем, что Вашингтон видит в нем угрозу, давление будет усиливаться, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что распорядился "существенно" расширить санкции против Ирана.
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"Конечно, Иран для США является определенной угрозой. Поскольку он не входит в орбиту их политического влияния. Более того, он является геополитическим противником их главного союзника - Израиля. Поэтому они, США, очевидно, будут продолжать и усиливать давление на Иран", - сказал РИА Новости Морозов.
Парламентарий отметил, что российская сторона будет стараться сдерживать такое давление.
Ранее США обвинили Тегеран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
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Антон МорозовДональд ТрампГосдума РФИранСШАВ мире
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