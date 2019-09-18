США расширяют санкции, потому что считают Иран угрозой, заявили в Госдуме

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Заявление президента США о расширении санкций в отношении Ирана связано с тем, что Вашингтон видит в нем угрозу, давление будет усиливаться, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

"Конечно, Иран для США является определенной угрозой. Поскольку он не входит в орбиту их политического влияния. Более того, он является геополитическим противником их главного союзника - Израиля. Поэтому они, США, очевидно, будут продолжать и усиливать давление на Иран", - сказал РИА Новости Морозов.