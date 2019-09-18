Трамп поручил "существенно расширить" санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Вашингтон собирается ввести новые ограничения против Тегерана.
"Я поручил министру финансов значительно увеличить санкции против Ирана!" — написал Дональд Трамп в Twitter.
Подробности пока не раскрываются.
Это заявление сделано на фоне обострения ситуации в Персидском заливе. В субботу несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, несмотря на это госсекретарь США Майк Помпео заявил, что свидетельств этого нет и обвинил в атаке непосредственно Тегеран.
В Тегеране назвали эти обвинения ложью. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подчеркнул, что атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вредят всему региону, что не входит в интересы его страны. Также в Тегеране отметили, что подобные обвинения являются американской традицией и не вызывают удивления.
17 сентября, 08:00РИА НовостиСаудиты против дронов, США против Ирана: Россия снимет сливки