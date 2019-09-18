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РИА Новости

Трамп поручил "существенно расширить" санкции против Ирана

15:57 18.09.2019 (обновлено: 19:08 18.09.2019)
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© AFP 2019 / Atta KenareМурал на стене бывшего посольства США в Тегеране, Иран. 8 мая 2018
Мурал на стене бывшего посольства США в Тегеране, Иран. 8 мая 2018
© AFP 2019 / Atta Kenare
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Вашингтон собирается ввести новые ограничения против Тегерана.
"Я поручил министру финансов значительно увеличить санкции против Ирана!" — написал Дональд Трамп в Twitter.
Подробности пока не раскрываются.
Это заявление сделано на фоне обострения ситуации в Персидском заливе. В субботу несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, несмотря на это госсекретарь США Майк Помпео заявил, что свидетельств этого нет и обвинил в атаке непосредственно Тегеран.
В Тегеране назвали эти обвинения ложью. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подчеркнул, что атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вредят всему региону, что не входит в интересы его страны. Также в Тегеране отметили, что подобные обвинения являются американской традицией и не вызывают удивления.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииДональд ТрампСаудовская АравияИранСШАВ мире
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18 сентября, 16:00
elya.velichutina
1810024
Как это банально:как всегда объявить, что нашли доказательства (которых, конечно, нет) и не предъявив ничего, наехать. А кто за базар ответит?
18 сентября, 16:34
progger progger
1900400
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