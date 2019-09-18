В партии Порошенко назвали увольнение Вятровича политически мотивированным

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает политически мотивированным увольнение директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
В среду кабмин Украины уволил Вятровича с должности по соглашению сторон.
"Мы сожалеем, что кабинет министров принял решение об увольнении Вятровича с должности директора института национальной памяти, и считаем его политически мотивированным. Оно свидетельствует об отношении новой власти к тем решениям и украинским ценностям, которые защищал институт во времена, когда его руководителем был Вятрович", - говорится в заявлении партии в среду.
В партии отметили, что уволенный директор института влиял "не только на формирование национальной памяти, но и на видение национального будущего".
"Мы будем внимательно следить за работой новой команды института и требовать неизменности курса на сохранение украинского видения истории", - говорится в сообщении.
Вятрович был назначен на пост главы директора института в марте 2014 года.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.