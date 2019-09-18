В партии Порошенко назвали увольнение Вятровича политически мотивированным

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает политически мотивированным увольнение директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

В среду кабмин Украины уволил Вятровича с должности по соглашению сторон.

"Мы сожалеем, что кабинет министров принял решение об увольнении Вятровича с должности директора института национальной памяти, и считаем его политически мотивированным. Оно свидетельствует об отношении новой власти к тем решениям и украинским ценностям, которые защищал институт во времена, когда его руководителем был Вятрович", - говорится в заявлении партии в среду.

В партии отметили, что уволенный директор института влиял "не только на формирование национальной памяти, но и на видение национального будущего".

"Мы будем внимательно следить за работой новой команды института и требовать неизменности курса на сохранение украинского видения истории", - говорится в сообщении.

Вятрович был назначен на пост главы директора института в марте 2014 года.