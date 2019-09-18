В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Полиция Киева получила сообщение об угрозе взорвать столичный мост "Метро" через реку Днепр, на котором находится станция метрополитена "Днепр", подтвердили РИА Новости в среду в ведомстве.

Ранее пресс-служба метрополитена сообщила, что движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветке киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании.

"Есть такой вызов, туда поехали следственно-оперативные группы управления полиции. Информация уточняется", - сказал представитель отдела коммуникации полиции, отвечая на вопрос, действительно ли на мосту "Метро" находится мужчина, угрожающий его взорвать.

При этом в полиции уточнили, что мост "должны были перекрыть".