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РИА Новости

В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост

17:01 18.09.2019 (обновлено: 17:02 18.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Полиция Киева получила сообщение об угрозе взорвать столичный мост "Метро" через реку Днепр, на котором находится станция метрополитена "Днепр", подтвердили РИА Новости в среду в ведомстве.
Ранее пресс-служба метрополитена сообщила, что движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" на красной ветке киевского метро приостановлено из-за сообщения о минировании.
"Есть такой вызов, туда поехали следственно-оперативные группы управления полиции. Информация уточняется", - сказал представитель отдела коммуникации полиции, отвечая на вопрос, действительно ли на мосту "Метро" находится мужчина, угрожающий его взорвать.
При этом в полиции уточнили, что мост "должны были перекрыть".
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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