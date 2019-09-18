Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T16:21Z
https://ria.ru/20190918/1558816854.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155878/18/1558781873_0:123:1280:843_1036x0_80_0_0_e06fe29b9e21dad78532073d3c9d7e06.jpg
РИА Новости

Обвиняемый в изнасиловании врача в Саратове был ранее судим

16:21 18.09.2019
1385
© Фото : СК РФ по Саратовской области Место нападения насильника на врача в Саратове
Место нападения насильника на врача в Саратове
© Фото : СК РФ по Саратовской области
Место нападения насильника на врача в Саратове
САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Житель Саратова, обвиняемый в изнасиловании врача, которая шла на вызов к пациенту, был судим за убийство и грабеж, следует из видеозаписи, опубликованной на официальном канале Следственного комитета в YouTube.
По данным следствия, в понедельник врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По версии следствия, по пути в безлюдном месте этот мужчина схватил доктора за шею, повалил на землю и надругался над ней, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
Следователи во вторник задержали 55-летнего ранее неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя, которому в среду предъявили обвинение в изнасиловании. По данным СК, вину он полностью признал. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр. Следствие в среду представило в суд ходатайство об аресте обвиняемого на два месяца.
На видео следователь во время допроса попросил обвиняемого назвать свои судимости. "Статья 105 часть 2 (убийство),… 161-я (грабеж)", - ответил подследственный.
На вопрос следователя, работает ли обвиняемый, тот сказал: "Сейчас нет".
Также на видео представлен эпизод проведенной проверки показаний обвиняемого на месте. Сотрудник СК уточняет у фигуранта дела, куда он привел доктора. "На место, где я совершил преступление", - ответил он.
Ранее представитель областного минздрава Александр Колоколов рассказал РИА Новости, что врач госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Он назвал это преступление вопиющим.
Автомобиль Следственного комитета РФ
17 сентября, 18:07РИА Новости
СК опубликовал фото с места нападения насильника на врача в Саратове
0011152
Обсудить 1
Следственный комитет РФСаратовПроисшествия
Рекомендуем
Кот
Москвичку будут судить за то, что она выбросила кота в окно
РИА
Новости
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Автомобиль следственного комитета
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
Наталья Огнева в роли Одетты в балете Лебединое озеро на сцене Государственного Кремлевского дворца
Пьяную балерину, избившую двух полицейских, посадили в тюрьму
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Ученицы в школьном кабинете
В Липецкой области староверы спрятали дочь, чтобы не вести в школу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
04:46Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%
04:43Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
04:41Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте
04:30СК опрашивает пограничников, пострадавших при нападении рыбаков из КНДР
Лента новостейМолния