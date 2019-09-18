Обвиняемый в изнасиловании врача в Саратове был ранее судим

САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Житель Саратова, обвиняемый в изнасиловании врача, которая шла на вызов к пациенту, был судим за убийство и грабеж, следует из видеозаписи, опубликованной на официальном канале Следственного комитета в Житель Саратова, обвиняемый в изнасиловании врача, которая шла на вызов к пациенту, был судим за убийство и грабеж, следует из видеозаписи, опубликованной на официальном канале Следственного комитета в YouTube

По данным следствия, в понедельник врач одной из поликлиник Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По версии следствия, по пути в безлюдном месте этот мужчина схватил доктора за шею, повалил на землю и надругался над ней, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Следователи во вторник задержали 55-летнего ранее неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя, которому в среду предъявили обвинение в изнасиловании. По данным СК, вину он полностью признал. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр. Следствие в среду представило в суд ходатайство об аресте обвиняемого на два месяца.

На видео следователь во время допроса попросил обвиняемого назвать свои судимости. "Статья 105 часть 2 (убийство),… 161-я (грабеж)", - ответил подследственный.

На вопрос следователя, работает ли обвиняемый, тот сказал: "Сейчас нет".

Также на видео представлен эпизод проведенной проверки показаний обвиняемого на месте. Сотрудник СК уточняет у фигуранта дела, куда он привел доктора. "На место, где я совершил преступление", - ответил он.