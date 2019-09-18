В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на заводе "ВИЗ - Сталь"

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Открытое горение в цехе холодной прокатки на заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге ликвидировано на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Объявлена ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
"ВИЗ-Сталь" - российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали, его доля в мировом производстве соответствующей продукции по итогам 2018 года составляла 5,8%, в российском - 63%. Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге, с 2006 года входит в группу НЛМК и в настоящее время совместно с аналогичным производством в Липецке контролирует 100% производства трансформаторной стали в России.