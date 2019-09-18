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РИА Новости

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на заводе "ВИЗ - Сталь"

16:16 18.09.2019 (обновлено: 16:17 18.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге
Пожарные на территории завода ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Пожарные на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Открытое горение в цехе холодной прокатки на заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге ликвидировано на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Объявлена ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Дежурная часть МЧС
28 августа, 13:17РИА Новости
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2018-2019 годах
"ВИЗ-Сталь" - российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали, его доля в мировом производстве соответствующей продукции по итогам 2018 года составляла 5,8%, в российском - 63%. Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге, с 2006 года входит в группу НЛМК и в настоящее время совместно с аналогичным производством в Липецке контролирует 100% производства трансформаторной стали в России.
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Пожар на заводе в ЕкатеринбургеМЧС РФЕкатеринбургПроисшествия
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