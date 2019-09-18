Президент Казахстана сменил главу администрации

НУР-СУЛТАН, 18 сен - РИА Новости. Экс-глава Карагандинской области Казахстана Ерлан Кошанов назначен главой администрации президента, соответствующий указ в среду подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев.
"Назначить Кошанова Ерлана Жакановича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Карагандинской области", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте президента страны.
Крымбек Кушербаев, который возглавлял администрацию президента Казахстана, освобожден от этой должности и назначен государственным секретарем. Занимавший этот пост Марат Тажин указом президента освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.