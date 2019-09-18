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РИА Новости

Президент Казахстана сменил главу администрации

15:55 18.09.2019 (обновлено: 16:03 18.09.2019)
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© Фото : Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики КазахстанЕрлан Кошанов
Ерлан Кошанов
© Фото : Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан
НУР-СУЛТАН, 18 сен - РИА Новости. Экс-глава Карагандинской области Казахстана Ерлан Кошанов назначен главой администрации президента, соответствующий указ в среду подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев.
"Назначить Кошанова Ерлана Жакановича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Карагандинской области", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте президента страны.
Алексей Резников
Вчера, 15:30РИА Новости
Резников назначен представителем Киева в политической подгруппе по Донбассу
Крымбек Кушербаев, который возглавлял администрацию президента Казахстана, освобожден от этой должности и назначен государственным секретарем. Занимавший этот пост Марат Тажин указом президента освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
201002
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Крымбек КушербаевЕрлан КошановКасым-Жомарт ТокаевКарагандинская областьКазахстанВ мире
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