Президент Казахстана сменил главу администрации

"Назначить Кошанова Ерлана Жакановича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Карагандинской области", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте президента страны.

Крымбек Кушербаев, который возглавлял администрацию президента Казахстана, освобожден от этой должности и назначен государственным секретарем. Занимавший этот пост Марат Тажин указом президента освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.