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РИА Новости

Завод "ВИЗ-Сталь" направил на пожарную безопасность 7,6 миллиона рублей

15:51 18.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Завод "ВИЗ-Сталь" (входит в Группу НЛМК) в Екатеринбурге, на котором в среду произошел крупный пожар, в 2019 году направил более 7,6 миллиона рублей на мероприятия по усилению пожарной безопасности, говорится в сообщении предприятия.
Возгорание гидравлического масла в цехе холодной прокатки произошло в 14.16 мск, площадь пожара составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Из цеха были эвакуированы 200 человек, информации о пострадавших, по данным МЧС, не поступало.
"Компания "ВИЗ-Сталь" направила более 7,6 миллиона рублей в 2019 году на мероприятия по усилению пожарной безопасности. В цехе холодной прокатки смонтировали современную автоматическую установку пожарной сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией работников. Новое оборудование позволяет максимально оперативно определять наличие возможного возгорания и оповещать работников о возможных нештатных ситуациях", - говорится в сообщении.
Завод отмечает, что на участках цеха установили 160 извещателей, которые при обнаружении возгорания передают данные на пульт управления диспетчеру. Людей о потенциальной опасности оповещают звуковыми и световыми сигналами. Новыми противопожарными дверями оснастили здания центральной заводской лаборатории, транспортного цеха, участка водоснабжения и очистки промышленных стоков, участка по обслуживанию высоковольтного оборудования.
"В случае пожара двери обеспечат надежную защиту от распространения продуктов горения в соседние помещения, что даст возможность своевременно эвакуировать людей", - подчеркивает предприятие.
Дежурная часть МЧС
28 августа, 13:17РИА Новости
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2018-2019 годах
Компания "ВИЗ-Сталь" регулярно проводит учения по противопожарной защите, которые позволяют каждому сотруднику досконально отработать действия при потенциально возможных нештатных ситуациях. Ежегодно в профилактических мероприятиях принимают участие 100% работников завода, уточняется в сообщении.
"ВИЗ-Сталь" - российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали, его доля в мировом производстве соответствующей продукции по итогам 2018 года составляла 5,8%, в российском – 63%.
Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге, с 2006 года входит в группу НЛМК и в настоящее время совместно с аналогичным производством в Липецке контролирует 100% производства трансформаторной стали в России.
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