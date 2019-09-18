Алена Долецкая рассказала о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российская журналистка и переводчица Алена Долецкая опубликовала в инстаграме фотографию актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука, на свадьбе которых побывала в Санкт-Петербурге в эту среду.
"Ваш праздник был искренним, щедрым, элегантным, породистым явлением любви: мы – вас, вы – друг друга и нас. Лучшие мои любимчики, смотрите по сторонам, защищайте свое счастье от невзгод, испытаний и летите по жизни красиво. Весело. Талантливо", - написала она.
Подписчики также обратили внимание на фотографию приглашения на свадьбу, которую разместила журналистка.
Торжество состоялось в Юсуповском дворце на набережной реки Мойки.