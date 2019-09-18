Алена Долецкая рассказала о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

"Ваш праздник был искренним, щедрым, элегантным, породистым явлением любви: мы – вас, вы – друг друга и нас. Лучшие мои любимчики, смотрите по сторонам, защищайте свое счастье от невзгод, испытаний и летите по жизни красиво. Весело. Талантливо", - написала она.