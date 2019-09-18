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РИА Новости
Культура

Алена Долецкая рассказала о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

15:53 18.09.2019 (обновлено: 15:55 18.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
Церемония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российская журналистка и переводчица Алена Долецкая опубликовала в инстаграме фотографию актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука, на свадьбе которых побывала в Санкт-Петербурге в эту среду.

"Ваш праздник был искренним, щедрым, элегантным, породистым явлением любви: мы – вас, вы – друг друга и нас. Лучшие мои любимчики, смотрите по сторонам, защищайте свое счастье от невзгод, испытаний и летите по жизни красиво. Весело. Талантливо", - написала она.

Подписчики также обратили внимание на фотографию приглашения на свадьбу, которую разместила журналистка.
Торжество состоялось в Юсуповском дворце на набережной реки Мойки.
Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Вчера, 14:55Культура
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
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КультураНовости культурыПаулина АндрееваШоу-бизнесИнстаграмАлена ДолецкаяФедор БондарчукСанкт-Петербург
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