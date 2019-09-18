В Калининграде задержали женщину по подозрению в нападениях на пенсионерок

КАЛИНИНГРАД, 18 сен - РИА Новости. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую в серии нападений на пожилых женщин в Калининграде, сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

По данным полиции, первой жертвой подозреваемой стала 80-летняя пенсионерка, которая вечером отдыхала на скамейке возле подъезда своего дома. Убедившись, что вокруг нет свидетелей, женщина подошла к потерпевшей сзади, сорвала с нее золотые серьги и скрылась. Пока велись поиски нападавшей, в полицию обратились еще две пожилые жительницы Московского района Калининграда.

"В этих случаях злоумышленница нападала на пенсионерок в подъездах многоквартирных домов. Она выслеживала будущих жертв на улицах, цинично выбирая пожилых женщин с золотыми цепочками, которые не могли оказать ей серьезного сопротивления. Зайдя вместе с пенсионерками в подъезд, женщина хватала беспомощных жертв за горло и грабила", - сказала Поставничая.

Оперативники регионального управления уголовного розыска установили личность злоумышленницы и задержали ее. Подозреваемую поместили в изолятор временного содержания. Установлено, что похищенные вещи она сдавала в ломбарды по паспорту знакомой. В настоящее время полицейские проверяют задержанную на причастность к другим подобным преступлениям.