Греф заявил, что мечтает о четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф признался, что уже много лет пытается перейти на шестидневную рабочую неделю, но мечтает о четырехдневной.

"Я не самый продвинутый, наверное, работник в этом смысле", — добавил он на встрече с журналистами.

При этом он отметил, что в Сбербанке пока не планируют экспериментировать с графиком.

Тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду".

"Это должно сопровождаться ростом производительности труда, с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.

Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию до конца сентября.

Однако министр экономического развития Максим Орешкин заявил РИА Новости, что переход возможен только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие.

В свою очередь, согласно опросу , большинство работодателей в России не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю.