Греф заявил, что мечтает о четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф признался, что уже много лет пытается перейти на шестидневную рабочую неделю, но мечтает о четырехдневной.
"Я не самый продвинутый, наверное, работник в этом смысле", — добавил он на встрече с журналистами.
При этом он отметил, что в Сбербанке пока не планируют экспериментировать с графиком.
Тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду".
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"Это должно сопровождаться ростом производительности труда, с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.
Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию до конца сентября.
Однако министр экономического развития Максим Орешкин заявил РИА Новости, что переход возможен только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие.
В свою очередь, согласно опросу, большинство работодателей в России не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю.
16 сентября, 14:19РИА НовостиДелу — время, потехе — тоже
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, трудовое законодательство России не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в России нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Он заметил, что вопрос возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю продолжат обсуждать в рамках работы Российской трехсторонней комиссии. Данная тема будет поставлена на обсуждение и в Госдуме, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты.