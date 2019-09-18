Посол Южной Кореи в России рассказал о подготовке визита Путина в Сеул

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сеул надеется, что визит президента России Владимира Путина в Южную Корею состоится в ближайшем будущем, точная дата будет определена по дипломатическим каналам, заявил южнокорейский посол в Москве Ли Сок Пэ.

"Мы надеемся, что визит президента Путина состоится в ближайшем будущем. Что касается конкретного срока визита президента Путина, две стороны по дипломатическим каналам проведут консультацию по согласованию дат с учетом дипломатического графика лидеров двух государств", - сказал дипломат в интервью российским СМИ.

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин с 21 по 23 июня 2018 года посещал Россию с государственным визитом по приглашению Путина. Президенты также провели встречу в ноябре в Сингапуре на полях саммита АСЕАН. В ходе переговоров Путин и Мун Чжэ Ин обсуждали ситуацию на Корейском полуострове, договорились продолжать совместные усилия для полной денуклеаризации полуострова и продвигать экономические проекты между РФ, КНДР и Южной Кореей.