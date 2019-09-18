Минпросвещения объяснило важность обязательного ЕГЭ по иностранному языку

"Знание иностранного языка - это крайне важный и востребованный навык на рынке труда. Он необходим и в рабочих профессиях, и в профессиях, требующих высшего образования, и, конечно, важно обеспечить как возможность его качественного изучения во всех школах страны, так и процесс контроля знаний. Именно актуальностью языкового владения прежде всего и продиктовано введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.