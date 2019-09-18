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РИА Новости

Минпросвещения объяснило важность обязательного ЕГЭ по иностранному языку

15:09 18.09.2019 (обновлено: 15:52 18.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчитель демонстрирует конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ по английскому языку
Учитель демонстрирует конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ по английскому языку
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учитель демонстрирует конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ по английскому языку. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку продиктовано актуальностью языкового владения, а знание иностранного языка - важный и востребованный навык, заявили в Минпросвещения, комментируя обращение Национального родительского комитета с просьбой не вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
Ранее Межрегиональное общественное движение "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" обратилось в Минпросвещения с просьбой не вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
"Знание иностранного языка - это крайне важный и востребованный навык на рынке труда. Он необходим и в рабочих профессиях, и в профессиях, требующих высшего образования, и, конечно, важно обеспечить как возможность его качественного изучения во всех школах страны, так и процесс контроля знаний. Именно актуальностью языкового владения прежде всего и продиктовано введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. Министр просвещения Ольга Васильева ранее заявляла, что в 2020 году планируется ввести пилот в 19 регионах РФ. В феврале Васильева заявляла о необходимости экзамена по отечественной истории.
Участники пробного устного ЕГЭ по иностранным языкам
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