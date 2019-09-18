Всемирный русский собор изучит дела задержанных на митингах в Москве

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) рассмотрит материалы дел задержанных в ходе несанкционированных митингов в Москве и, в случае необходимости, окажет им правовую помощь, говорится в официальном комментарии синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Ранее несколько десятков священников Русской православной церкви из разных стран в открытом письме, опубликованном на портале "Правмир", призвали пересмотреть приговоры, вынесенные ряду участников несогласованных акций в Москве.

"Учитывая общественную значимость судебного процесса в отношении задержанных в ходе протестов, правозащитному центру Всемирного русского народного собора поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса и, в случае в необходимости, оказать им квалифицированную правовую помощь", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте отдела.

В синодальном отделе напомнили, что, согласно основам учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека, Церковь "печалуется перед властью за людей несправедливо осужденных, униженных, обездоленных, подвергаемых эксплуатации", и "милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет справедливую кару за преступления".

"Правозащитная деятельность, связанная с Церковью, направлена на конкретную личность, чьи права могут быть нарушены, а не на использование политическими движениями факта осуждения тех или иных лиц в целях борьбы за собственную власть, как это не раз случалось в истории многих стран", - говорится в комментарии.

При этом в синодальном отделе заметили, что детали соответствующих уголовных дел известны только тем, кто их изучал. "Вряд ли священники, проживающие в Австрии, Белоруссии, Гонконге, Испании, России или Украине, имеют достаточно полное представление о материалах данных дел, чтобы сделать вывод о виновности или невиновности. Это факт свидетельствует о необходимости профессионального разбора ситуации", - отмечается в комментарии.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. За нарушения в общей сложности были задержаны около 1,7 тысячи человек.

В отношении части задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек получили тюремные сроки. Позже СК прекратил уголовное преследование в отношении пятерых участников несогласованных акций и выпустил еще двоих под домашний арест.

В частности, Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде.

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".