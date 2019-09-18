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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Всемирный русский собор изучит дела задержанных на митингах в Москве

14:59 18.09.2019 (обновлено: 16:24 18.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) рассмотрит материалы дел задержанных в ходе несанкционированных митингов в Москве и, в случае необходимости, окажет им правовую помощь, говорится в официальном комментарии синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Ранее несколько десятков священников Русской православной церкви из разных стран в открытом письме, опубликованном на портале "Правмир", призвали пересмотреть приговоры, вынесенные ряду участников несогласованных акций в Москве.
"Учитывая общественную значимость судебного процесса в отношении задержанных в ходе протестов, правозащитному центру Всемирного русского народного собора поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса и, в случае в необходимости, оказать им квалифицированную правовую помощь", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте отдела.
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В синодальном отделе напомнили, что, согласно основам учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека, Церковь "печалуется перед властью за людей несправедливо осужденных, униженных, обездоленных, подвергаемых эксплуатации", и "милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет справедливую кару за преступления".
"Правозащитная деятельность, связанная с Церковью, направлена на конкретную личность, чьи права могут быть нарушены, а не на использование политическими движениями факта осуждения тех или иных лиц в целях борьбы за собственную власть, как это не раз случалось в истории многих стран", - говорится в комментарии.
При этом в синодальном отделе заметили, что детали соответствующих уголовных дел известны только тем, кто их изучал. "Вряд ли священники, проживающие в Австрии, Белоруссии, Гонконге, Испании, России или Украине, имеют достаточно полное представление о материалах данных дел, чтобы сделать вывод о виновности или невиновности. Это факт свидетельствует о необходимости профессионального разбора ситуации", - отмечается в комментарии.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. За нарушения в общей сложности были задержаны около 1,7 тысячи человек.
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В отношении части задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек получили тюремные сроки. Позже СК прекратил уголовное преследование в отношении пятерых участников несогласованных акций и выпустил еще двоих под домашний арест.
В частности, Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде.
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Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была основана в 1993 году, главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года Собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.
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