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РИА Новости

Рогозин анонсировал 26 сентября ранее не объявленный космический запуск

14:41 18.09.2019 (обновлено: 14:51 18.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник рассказал о ранее не известном космическом пуске, запланированном на 26 сентября.
"На следующей неделе у нас и пуск с Байконура пилотируемого корабля 25-го числа, 26-го еще один пуск, 30-го еще один пуск", - сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи".
Ранее уже было известно, что 25 сентября состоится последний запуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", 30 сентября - пуск ракеты "Протон" с двумя коммерческими космическими аппаратами.
О запуске 26 сентября ранее никем не сообщалось. Рогозин не уточнил, какой ракетой, с какого космодрома и какой космический аппарат будет запущен.
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