Рогозин анонсировал 26 сентября ранее не объявленный космический запуск

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник рассказал о ранее не известном космическом пуске, запланированном на 26 сентября.
"На следующей неделе у нас и пуск с Байконура пилотируемого корабля 25-го числа, 26-го еще один пуск, 30-го еще один пуск", - сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи".
Ранее уже было известно, что 25 сентября состоится последний запуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", 30 сентября - пуск ракеты "Протон" с двумя коммерческими космическими аппаратами.
О запуске 26 сентября ранее никем не сообщалось. Рогозин не уточнил, какой ракетой, с какого космодрома и какой космический аппарат будет запущен.