Рогозин анонсировал 26 сентября ранее не объявленный космический запуск

"На следующей неделе у нас и пуск с Байконура пилотируемого корабля 25-го числа, 26-го еще один пуск, 30-го еще один пуск", - сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи".