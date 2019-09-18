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РИА Новости

В Дагестане задержали сторонника ИГ*, готовившего теракт в республике

14:38 18.09.2019 (обновлено: 16:09 18.09.2019)
18962
© Фото : Национальный антитеррористический комитетСотрудники правоохранительных органов в одном из сел Дагестана
Сотрудники правоохранительных органов в одном из сел Дагестана
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Сотрудники правоохранительных органов в одном из сел Дагестана
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Дагестане сотрудники ФСБ задержали сторонника "Исламского государства"*, готовившего теракт на территории республики, сообщили в Национальном антитеррористическом центре.
Отмечается, что задержанный 2000 года рождения, гражданин России.
Боевика взяли в лесном массиве на территории Тарумовского района Дагестана при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
Установлено, что задержанный планировал теракт против сотрудников силовых ведомств и властей республики.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники российских спецслужб
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Исламское государствоНациональный антитеррористический комитет РФРоссияДагестанПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы чекисты!!!
18 сентября, 14:59
Арсений Понфиленко
1720001
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