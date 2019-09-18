В Дагестане задержали сторонника ИГ*, готовившего теракт в республике

Сотрудники правоохранительных органов в одном из сел Дагестана

Сотрудники правоохранительных органов в одном из сел Дагестана

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Дагестане сотрудники ФСБ задержали сторонника "Исламского государства"*, готовившего теракт на территории республики, сообщили в Национальном антитеррористическом центре.

Отмечается, что задержанный 2000 года рождения, гражданин России.

Боевика взяли в лесном массиве на территории Тарумовского района Дагестана при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Установлено, что задержанный планировал теракт против сотрудников силовых ведомств и властей республики.