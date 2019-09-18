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РИА Новости

Клинцевич предложил снять ролик для администрации США о необходимости СНВ

14:34 18.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американским ученым для сохранения мира вместо ролика о ядерной войне следовало бы подготовить проект для Белого дома о необходимости продления СНВ-3, считает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Американские ученые – участники проекта "Наука и всеобщая безопасность" (Science and Global Security, SGS) в Принстонском университете разработали симуляцию вооруженного конфликта с применением ядерного оружия между США и Россией, согласно их сценарию, в первые часы военных действий более 90 миллионов человек могут погибнуть и получить ранения. Автор симуляции Алекс Глесер опубликовал 4-минутный видеоролик под названием "План А" в YouTube и на официальном сайте проекта "Наука и всеобщая безопасность".
"Возможные катастрофические последствия ядерной войны для всех нормальных людей абсолютно очевидны, и видеоролик под названием "План А", представленный американскими учеными - участниками проекта "Наука и всеобщая безопасность", ничего нового здесь не добавляет", - сказал сенатор РИА Новости.
К тому же не обошлось в нем без "идеологических инъекций", что ставит под сомнение объективность самого проекта, - в качестве зачинщика ядерного конфликта была представлена, конечно же, Россия, добавил он.
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"Думаю, что значительно большую практическую ценность имел бы ролик, обращенный к администрации США, который, призывая ее начать, наконец, полноценные переговоры с Россией о продлении договора СНВ-3, наглядно показал бы его жизненную необходимость для обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности", - заключил Клинцевич.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Джон БолтонДоговор СНВ-3Дональд ТрампСовет Федерации РФФранц КлинцевичРоссияСШАВ мире
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