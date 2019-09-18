Клинцевич предложил снять ролик для администрации США о необходимости СНВ

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американским ученым для сохранения мира вместо ролика о ядерной войне следовало бы подготовить проект для Белого дома о необходимости продления СНВ-3, считает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Американские ученые – участники проекта "Наука и всеобщая безопасность" (Science and Global Security, SGS) в Принстонском университете разработали симуляцию вооруженного конфликта с применением ядерного оружия между США и Россией, согласно их сценарию, в первые часы военных действий более 90 миллионов человек могут погибнуть и получить ранения. Автор симуляции Алекс Глесер опубликовал 4-минутный видеоролик под названием "План А" в YouTube и на официальном сайте проекта "Наука и всеобщая безопасность".

"Возможные катастрофические последствия ядерной войны для всех нормальных людей абсолютно очевидны, и видеоролик под названием "План А", представленный американскими учеными - участниками проекта "Наука и всеобщая безопасность", ничего нового здесь не добавляет", - сказал сенатор РИА Новости.

К тому же не обошлось в нем без "идеологических инъекций", что ставит под сомнение объективность самого проекта, - в качестве зачинщика ядерного конфликта была представлена, конечно же, Россия, добавил он.

"Думаю, что значительно большую практическую ценность имел бы ролик, обращенный к администрации США, который, призывая ее начать, наконец, полноценные переговоры с Россией о продлении договора СНВ-3, наглядно показал бы его жизненную необходимость для обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности", - заключил Клинцевич.