"Лукойл" готов увеличить добычу нефти из-за ситуации в Саудовской Аравии

ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. "Лукойл" готов увеличить добычу нефти в случае необходимости из-за атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщил журналистам старший вице-президент компании Азат Шамсуаров.
"Если наше государство в лице министерства энергетики примет управленческое решение, мы его выполним", - ответил Шамсуаров на вопрос о возможности увеличения добычи нефти компанией на фоне атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Также топ-менеджер сообщил, что "Лукойл" сохраняет план по росту добычи углеводородов на 1-1,5% в 2019 году.
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