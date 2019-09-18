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РИА Новости

"Лукойл" готов увеличить добычу нефти из-за ситуации в Саудовской Аравии

14:25 18.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. "Лукойл" готов увеличить добычу нефти в случае необходимости из-за атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщил журналистам старший вице-президент компании Азат Шамсуаров.
"Если наше государство в лице министерства энергетики примет управленческое решение, мы его выполним", - ответил Шамсуаров на вопрос о возможности увеличения добычи нефти компанией на фоне атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Также топ-менеджер сообщил, что "Лукойл" сохраняет план по росту добычи углеводородов на 1-1,5% в 2019 году.
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