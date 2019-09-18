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РИА Новости

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве

14:25 18.09.2019 (обновлено: 16:54 18.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктер Никита Оносов стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
Актер Никита Оносов стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Актер Никита Оносов стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Юридически администрация президента не является адресатом пикетов, Кремль не может влиять на суд, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента.
"По сути юридически безусловно администрация президента в данном случае не является адресатом для подобных воззваний, потому что, еще раз повторяю, ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд", - сказал Песков.
Он также напомнил, что есть законное право не соглашаться с решением суда и обжаловать его в вышестоящих судебных инстанциях. "Это право, насколько мы понимаем, было реализовано. Сейчас нужно дождаться, когда состоится рассмотрение апелляции", - отметил Песков.
Отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле понимание, почему люди выходят именно к администрации президента, Песков ответил, что спрашивать об этом нужно у людей, которые приходят. Он также добавил, что не видел акцию в поддержку Устинова у администрации президента, так как находится в Агентстве стратегических инициатив.
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5 сентября, 20:52Радио Sputnik
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Тверской суд Москвы в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 13:55Радио Sputnik
Защита Устинова подала апелляцию на приговор актеруЗащита Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за насилие по отношению к омоновцу на несогласованном митинге в Москве, обжаловала приговор подзащитному. В защиту актера выступили парламентарии и правозащитники.
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновАндрей ТурчакДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
странный этот песков. будто не знает. что именно президент волен назначать и отстранять судей. а также им названивать, если оно надо
18 сентября, 15:02
aannonamous
1012106
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