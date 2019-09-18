В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Юридически администрация президента не является адресатом пикетов, Кремль не может влиять на суд, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента.

"По сути юридически безусловно администрация президента в данном случае не является адресатом для подобных воззваний, потому что, еще раз повторяю, ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд", - сказал Песков.

Он также напомнил, что есть законное право не соглашаться с решением суда и обжаловать его в вышестоящих судебных инстанциях. "Это право, насколько мы понимаем, было реализовано. Сейчас нужно дождаться, когда состоится рассмотрение апелляции", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле понимание, почему люди выходят именно к администрации президента, Песков ответил, что спрашивать об этом нужно у людей, которые приходят. Он также добавил, что не видел акцию в поддержку Устинова у администрации президента, так как находится в Агентстве стратегических инициатив.

Тверской суд Москвы в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.