Песков прокомментировал обсуждение поставок С-300 или С-400 Эр-Рияду

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обсуждении президентом РФ Владимиром Путиным с саудовским принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом поставок российских комплексов С-300 и С-400, заявил, что повторять уже сказанное нет необходимости.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Аль Саудом.

"Об этом предложении президента хорошо известно в Эр-Рияде. Нет необходимости повторять, то, что было уже сказано", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не предлагал ли еще раз Путин приобрести Саудовской Аравии российские комплексы С-300 и С-400.

Путин 16 сентября, отвечая на пресс-конференции на вопрос о помощи Саудовской Аравии в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить для своей защиты у России комплексы С-400 или С-300.

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В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.