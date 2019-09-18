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РИА Новости

Песков прокомментировал обсуждение поставок С-300 или С-400 Эр-Рияду

14:20 18.09.2019 (обновлено: 14:28 18.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обсуждении президентом РФ Владимиром Путиным с саудовским принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом поставок российских комплексов С-300 и С-400, заявил, что повторять уже сказанное нет необходимости.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Аль Саудом.
"Об этом предложении президента хорошо известно в Эр-Рияде. Нет необходимости повторять, то, что было уже сказано", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не предлагал ли еще раз Путин приобрести Саудовской Аравии российские комплексы С-300 и С-400.
Путин 16 сентября, отвечая на пресс-конференции на вопрос о помощи Саудовской Аравии в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить для своей защиты у России комплексы С-400 или С-300.
В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30РИА Новости
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
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ЗРК С-300С-400 «Триумф»Владимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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