В депздраве Москвы объяснили, почему врачи "скорой" не выписывают рецепты

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фельдшеры или врачи скорой помощи не могут выписывать пациентам рецепты, так как у них другие задачи, пояснил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
"Скорая" решает те вопросы, которые она должна решать в течение того непродолжительного времени нахождения в квартире или общественном месте. Рецепт – это вещь, которая требует большего осмысления, большего обследования. "Скорая", уезжая, дает актив в поликлинику, и врач должен прийти к этому пациенту. Вот он решает эту задачу, а у "скорой" – другие задачи", - сказал Хрипун в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он отметил, что в Москве "скорая" приезжает в среднем за 12,4 минуты, а на ДТП – за 7,7 минуты.