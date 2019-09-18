При крушении учебного самолета у побережья Испании погибли два человека

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Два человека погибли при крушении учебного самолета недалеко от побережья Мурсии, сообщили ВВС Испании.
Ранее служба экстренной помощи сообщила, что самолет ВВС Испании упал в море недалеко от берегов испанской провинции Мурсия. ВВС Испании подтвердили информацию об инциденте. Они также уточнили, что речь идет об учебном самолете академии военно-воздушных сил страны.
В конце августа недалеко от побережья Мурсии потерпел крушение еще один самолет академии ВВС Испании. На его борту находился только пилот, в результате инцидент он погиб.
15 августа, 09:27РИА НовостиВ Иране разбился учебный самолет, два человека погибли