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РИА Новости

При крушении учебного самолета у побережья Испании погибли два человека

14:10 18.09.2019
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© Фото : Хоакин СамораПобережье Испании
Побережье Испании
© Фото : Хоакин Самора
Побережье Испании. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Два человека погибли при крушении учебного самолета недалеко от побережья Мурсии, сообщили ВВС Испании.
"Инструктор и ученица погибли", - говорится в сообщении ВВС в Twitter.
Ранее служба экстренной помощи сообщила, что самолет ВВС Испании упал в море недалеко от берегов испанской провинции Мурсия. ВВС Испании подтвердили информацию об инциденте. Они также уточнили, что речь идет об учебном самолете академии военно-воздушных сил страны.
В конце августа недалеко от побережья Мурсии потерпел крушение еще один самолет академии ВВС Испании. На его борту находился только пилот, в результате инцидент он погиб.
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