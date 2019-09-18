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РИА Новости

В Кремле прокомментировали переговоры России, ЕС и Украины по газу

14:07 18.09.2019 (обновлено: 14:15 18.09.2019)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Конкретных договоренностей по газу в результате трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной ожидать не стоит, необходимо провести еще очень много кропотливой работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, нужно вести еще очень много кропотливой работы", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные министерства будут договариваться.
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