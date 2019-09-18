В Кремле прокомментировали переговоры России, ЕС и Украины по газу

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Конкретных договоренностей по газу в результате трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной ожидать не стоит, необходимо провести еще очень много кропотливой работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, нужно вести еще очень много кропотливой работы", - сказал Песков журналистам.