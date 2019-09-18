Путин поручил провести эксперимент по обучению творческим профессиям

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ и правительству Москвы провести эксперимент по введению специальной учебной программы на базе Московской театральной школы имени Олега Табакова, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля в среду.
"Правительству РФ совместно с правительством Москвы обеспечить... проведение на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Московский театральный колледж при государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Московский театр под руководством О.Табакова" эксперимента по апробации и внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования", - говорится в поручении.
Согласно данным, ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэр столицы Сергей Собянин. Доклад поручено подготовить до 15 декабря, а далее - ежеквартально до 15 марта 2021 года включительно.
Кроме того, Путин поручил правительству Москвы рассмотреть необходимые изменения в устав театрального колледжа Московского театра под руководством Олега Табакова в рамках реализации поручения.
Доклад необходимо подготовить до 15 января, ответственным назначен Собянин.