Путин поручил провести эксперимент по обучению творческим профессиям

"Правительству РФ совместно с правительством Москвы обеспечить... проведение на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Московский театральный колледж при государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Московский театр под руководством О.Табакова" эксперимента по апробации и внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования", - говорится в поручении.