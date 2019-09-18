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РИА Новости

На Урале мужчина получил пожизненный срок за серию преступлений

14:04 18.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима 45-летнего жителя Екатеринбурга Николая Агеева, обвиняемого в разбоях, покушениях на убийство, а также изнасиловании и убийстве девятилетней девочки, сообщает пресс-служба облсуда.
По данным следствия, преступления были совершены мужчиной с августа по сентябрь 2018 года в Екатеринбурге, Челябинске и Каменске-Уральском. От действий обвиняемого пострадали три женщины, один мужчина, а еще одна женщина и девятилетняя девочка, на которых он напал, скончались.
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Как уточнили в региональной прокуратуре, вечером 17 августа 2018 года в квартире на улице Сортировочная в Екатеринбурге, находясь в гостях, Агеев нанес хозяйке дома молотком и топором многочисленные удары по голове, женщина скончалась. После этого он похитил имущество убитой на общую сумму около 13 тысяч рублей.
Через несколько дней, уже находясь в Челябинске, Агеев возле дома по улице Кирова подошел сзади к продавцу овощей и фруктов на открытой площадке, сорвал с нее фартук, в карманах которого находились деньги на сумму не менее 14 тысяч рублей. В последующем Агеев проник еще в два торговых павильона с овощами в Челябинске, где с разводным ключом напал на продавцов, добавили в прокуратуре.
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Последний эпизод преступлений был совершен в Каменске-Уральском, куда мужчина прибыл, скрываясь от правоохранительных органов Челябинска. Около одного из магазинов он познакомился с мужчиной, к которому отправился в гости. Во время застолья обвиняемый оглушил хозяина жилища и, когда тот потерял сознание, похитил 19 тысяч рублей. Там же он изнасиловал и утопил в ванной 9-летнюю девочку, дочь сожительницы потерпевшего, уточнили в суде.
В СУСК добавили, что, согласно заключению психиатрической экспертизы, подсудимый признан вменяемым. В ведомстве уточнили, что ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за убийство.
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По словам пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, подозреваемого 13 сентября 2018 года задержали сотрудники полиции из челябинского гарнизона, после чего разыскиваемый был доставлен оперуполномоченными под конвоем в Свердловскую область и передан для участия в следственных действиях в региональный СКР.
"Свердловский областной суд признал Агеева виновным в серии разбойных нападений, изнасиловании несовершеннолетней, двух убийствах и двух покушениях на убийство. Осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в колонии особого режима", - говорится в сообщении облсуда.
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