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РИА Новости

Черемин: качество воздуха в Москве соответствует европейским стандартам

13:59 18.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВысотное здание на площади Красных Ворот в Москве
Высотное здание на площади Красных Ворот в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ТАЛЛИН, 18 сен - РИА Новости. Качество воздуха в Москве сейчас соответствует самым высоким стандартам ЕС, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.
"За последние годы мы резко снизили выбросы в атмосферу и парниковых газов, и вредных веществ. По качеству воздуха Москва отвечает самым высоким стандартам качества ЕС", - заявил он на встрече с вице-мэром Таллина Вадимом Белобровцевым.
Он добавил, что Москва сейчас активно поддерживает все международные инициативы в области экологии.
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Новости - ЭкологияСергей ЧереминМосква
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