Черемин: качество воздуха в Москве соответствует европейским стандартам

ТАЛЛИН, 18 сен - РИА Новости. Качество воздуха в Москве сейчас соответствует самым высоким стандартам ЕС, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.

"За последние годы мы резко снизили выбросы в атмосферу и парниковых газов, и вредных веществ. По качеству воздуха Москва отвечает самым высоким стандартам качества ЕС", - заявил он на встрече с вице-мэром Таллина Вадимом Белобровцевым.