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РИА Новости

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили реализацию сделки ОПЕК+

13:53 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг ОПЕК. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону рассмотрели положение на глобальном рынке углеводородов, ход реализации сделки ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрено положение на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс". Выражен обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть", - говорится в сообщении.
Кроме того, затрагивались также вопросы подготовки планируемого визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
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Мухаммед бен СальманОПЕКВладимир ПутинСаудовская АравияЭкономика
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