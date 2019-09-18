Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области

УФА, 18 сен - РИА Новости. Избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер, набравший на выборах более 65% голосов избирателей, в среду принес присягу и вступил в должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

"Спасибо тем, кто поддержал меня на выборах. Будем вместе развивать регион, это главное, нам необходимо сконцентрировать силы и ресурсы, интегрировать лучшие практики для решения сложных задач", - процитировали в пресс-службе слова Паслера на инаугурации.

По его словам, приоритетом властей области остаётся модернизация всех сфер жизни.

"Необходимо вдохнуть жизнь в города и села. Оренбург должен стать центром притяжения региона, нужна эффективная экономика, сильная промышленность и сельское хозяйство. Точки роста предстоит сформировать, главная цель - повышение качества жизни людей", - сказал губернатор.