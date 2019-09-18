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РИА Новости
Единый день голосования

Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области

13:40 18.09.2019 (обновлено: 13:48 18.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
УФА, 18 сен - РИА Новости. Избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер, набравший на выборах более 65% голосов избирателей, в среду принес присягу и вступил в должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Спасибо тем, кто поддержал меня на выборах. Будем вместе развивать регион, это главное, нам необходимо сконцентрировать силы и ресурсы, интегрировать лучшие практики для решения сложных задач", - процитировали в пресс-службе слова Паслера на инаугурации.
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
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Биография Дениса Паслера
По его словам, приоритетом властей области остаётся модернизация всех сфер жизни.
"Необходимо вдохнуть жизнь в города и села. Оренбург должен стать центром притяжения региона, нужна эффективная экономика, сильная промышленность и сельское хозяйство. Точки роста предстоит сформировать, главная цель - повышение качества жизни людей", - сказал губернатор.
По словам полпреда в ПФО Игоря Комарова, в области есть все условия для дальнейшего развития." Здесь развито сельское хозяйство, промышленность. Самое главное, это внимание к людям, здесь один из самых лучших показателей по рождаемости, здесь открываются ворота в центральную Азию, здесь живут сотни народностей. Сделать предстоит многое для изменения жизни людей и улучшать инвестиционную привлекательность области", - сказал на церемонии Комаров.
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Единый день голосованияОренбургская областьПолитика
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