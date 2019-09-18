ЦИК направил в Петербург группу для проверки данных о нарушениях на выборах

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ЦИК РФ взял на особый контроль ситуацию с выборами в муниципальном округе Озеро Долгое в Санкт-Петербурге и направила туда спецгруппу во главе с членом комиссии Александром Киневым для проверки сообщений о возможных нарушениях при установлении итогов голосования, говорится в сообщении на ЦИК РФ взял на особый контроль ситуацию с выборами в муниципальном округе Озеро Долгое в Санкт-Петербурге и направила туда спецгруппу во главе с членом комиссии Александром Киневым для проверки сообщений о возможных нарушениях при установлении итогов голосования, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"ЦИК России выражает крайнюю степень обеспокоенности ситуацией, складывающейся вокруг установления итогов голосования и определения результатов выборов депутатов представительного органа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое.... Поскольку серьезность поступившей информации требует немедленной проверки и реагирования со стороны ЦИК России, в Санкт-Петербург срочно направлена группа, состоящая из члена ЦИК России А.Ю. Кинева и работников аппарата ЦИК России для выяснения обстоятельств и оперативного осуществления неотложных действий непосредственно на месте", - отмечается в сообщении.

Поясняется, что в день голосования 8 сентября и после него в Центризбирком поступило большое количество обращений о возможных нарушениях при подведении итогов голосования, определении результатов указанных выборов, в том числе коллективное обращение руководителей Санкт-Петербургских региональных отделений политических партий "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко".

"Кроме того, соответствующие материалы, поступившие в ЦИК России, направлены в Следственный комитет Российской Федерации с пометкой срочно", - говорится в сообщении.

"В связи с недопустимостью ситуации, сложившейся в муниципальном округе Озеро Долгое, она взята на особый контроль в ЦИК России в целях обеспечения принятия исчерпывающих мер реагирования, направленных на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса", - отмечается на сайте ведомства.

Муниципальные выборы прошли в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября вместе с выборами губернатора.