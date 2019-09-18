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РИА Новости

ЦИК направил в Петербург группу для проверки данных о нарушениях на выборах

13:39 18.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа информационного центра ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ЦИК РФ взял на особый контроль ситуацию с выборами в муниципальном округе Озеро Долгое в Санкт-Петербурге и направила туда спецгруппу во главе с членом комиссии Александром Киневым для проверки сообщений о возможных нарушениях при установлении итогов голосования, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"ЦИК России выражает крайнюю степень обеспокоенности ситуацией, складывающейся вокруг установления итогов голосования и определения результатов выборов депутатов представительного органа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое.... Поскольку серьезность поступившей информации требует немедленной проверки и реагирования со стороны ЦИК России, в Санкт-Петербург срочно направлена группа, состоящая из члена ЦИК России А.Ю. Кинева и работников аппарата ЦИК России для выяснения обстоятельств и оперативного осуществления неотложных действий непосредственно на месте", - отмечается в сообщении.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
12 сентября, 13:15Единый день голосования
ЦИК в ближайшие дни сформирует предложения избиркому Петербурга
Поясняется, что в день голосования 8 сентября и после него в Центризбирком поступило большое количество обращений о возможных нарушениях при подведении итогов голосования, определении результатов указанных выборов, в том числе коллективное обращение руководителей Санкт-Петербургских региональных отделений политических партий "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко".
"Кроме того, соответствующие материалы, поступившие в ЦИК России, направлены в Следственный комитет Российской Федерации с пометкой срочно", - говорится в сообщении.
"В связи с недопустимостью ситуации, сложившейся в муниципальном округе Озеро Долгое, она взята на особый контроль в ЦИК России в целях обеспечения принятия исчерпывающих мер реагирования, направленных на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса", - отмечается на сайте ведомства.
Муниципальные выборы прошли в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября вместе с выборами губернатора.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова призвала горизбирком Санкт-Петербурга не торопиться с подведением итогов голосования на выборах в регионе и внимательно рассмотреть все жалобы. В свою очередь председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направила в ЦИК, СК и Генпрокуратуру обращение, в котором попросила не допустить фальсификаций на муниципальных выборах в Петербурге.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
11 сентября, 12:02Единый день голосования
ЦИК получил от представителя "Яблока" материалы по выборам в Петербурге
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Элла ПамфиловаЦИК РФРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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