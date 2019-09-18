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РИА Новости

Рогозин выступил за стыковку российского сегмента МКС с китайской станцией

13:20 18.09.2019 (обновлено: 13:26 18.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что он был бы не против объединения российского сегмента МКС с китайской космической станцией.
На встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге Рогозин отметил, что возможность расстыковки российского и американского сегментов МКС "пока не рассматривается". Как нет планов и по объединению с китайцами, добавил он.
"Для обеспечения безопасности, наверное, необходимы технологические узлы, которые способны дать шанс на стыковку с той же самой китайской станцией... Мы будем обсуждать с китайцами, надо им или не надо. В целом было бы неплохо", - пояснил глава Роскосмоса.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСанкт-Петербург
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