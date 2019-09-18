Рогозин выступил за стыковку российского сегмента МКС с китайской станцией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что он был бы не против объединения российского сегмента МКС с китайской космической станцией.

На встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге Рогозин отметил, что возможность расстыковки российского и американского сегментов МКС "пока не рассматривается". Как нет планов и по объединению с китайцами, добавил он.