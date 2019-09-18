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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в Волгоградской области

13:12 18.09.2019
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Неизвестные осквернили памятный знак жертвам Холокоста в селе Аксай Волгоградской области, установленный на месте массового расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны в рамках программы Российского еврейского конгресса (РЕК) "Вернуть достоинство", сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе РЕК.
"Это первый случай за всю десятилетнюю историю программы "Вернуть достоинство", когда нападению вандалов подвергается один из установленных нами памятников. Всего с 2009 года в рамках этого масштабного проекта открыто 68 памятников на местах массовых казней и захоронений жертв Холокоста в России. Оскверненный монумент посвящен памяти 68 евреев, казненных здесь нацистами во время оккупации в 1942-1943 годах. По всей высоте памятника в Аксае вандалы нарисовали крест желтой краской", - отметили в РЕК.
По данным местной еврейской общины, начальник регионального ГУ МВД России взял расследование преступления под личный контроль. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", на месте работают также сотрудники Центра МВД по противодействию экстремизму.
"По решению общины, в ближайшую неделю в школах Октябрьского района будет проведен Урок мужества, на котором учащимся напомнят о нацистской оккупации и Холокосте. Урок мужества планируется завершить небольшим митингом и возложением цветов и камней ко всем четырем памятным знакам, установленным в рамках проекта "Вернуть достоинство" в Октябрьском районе на местах гибели еврейского населения в 1942-1943 годах", - уточнили в РЕК.
Программа Российского еврейского конгресса "Вернуть достоинство" объединяет усилия фонда евангельских христиан России "Эвен Эзер", Центра "Холокост", региональных еврейских общин, местных активистов и краеведов. Участники программы исследуют и приводят в порядок места массовых казней и захоронений жертв Холокоста в годы войны, устанавливают на этих местах памятники, ведут восстановление имён и поиск новых мест захоронений. Всего в России более 500 таких мест. Как сообщил РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер, в ближайшее время планируется открыть 20 памятников.
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Религия и мировоззрениеЮрий КаннеревреиНовости - Религия и мировоззрениеРоссийский еврейский конгрессЦентр "Холокост"МВД РФМоскваВолгоградская областьРоссиярелигияОбщество
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