Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T12:48Z
https://ria.ru/20190918/1558802746.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей

12:48 18.09.2019
133
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после ликвидации двух боевиков в Кабардино-Балкарии, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщил в среду Национальный антитеррористический комитет, двое бандитов, планировавших совершить теракт, были нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Чегеме в Кабардино-Балкарии, их личности установлены. По данным НАК, на месте перестрелки обнаружено самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы.
Никто из правоохранителей и гражданского населения не пострадал. В настоящее время режим контртеррористической операции отменен.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору", а также "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, один из подозреваемых - житель соседней республики 1999 года рождения, другой - местный житель 1995 года рождения. Расследование уголовного дела продолжается.
Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
29 августа, 12:48РИА Новости
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
100000
Обсудить 0
Следственный комитет РФНациональный антитеррористический комитет РФРоссияКабардино-БалкарияПроисшествия
Рекомендуем
Машина Следственного комитета РФ
Жителей Самарской области будут судить за похищение мужчины
РИА
Новости
Военнослужащий ДНР
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия в среду
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
Володин заявил о необходимости развития транспортной отрасли
Сотрудник правоохранительных органов во время проведения контртеррористической операции в Чегеме. 18 сентября 2019
В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО
Лента
новостей
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
Глава ФАС предложил подумать над отменой роуминга между странами БРИКС
Заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян
Министр обороны Армении опроверг информацию в СМИ о возможной отставке
Паспорт гражданина Российской Федерации
Польша отказала крымскому депутату в визе для участия в совещании ОБСЕ
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
В Минобороны призвали обсудить на ГА ООН действия США в Сирии
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов надеется, что следствие пересмотрит дело против Калви и прекратит его
Краевой перинатальный центр
Эксперты сравнили рождаемость в 2018 году с "демографической ямой" 90-х
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В МИД Ирана подтвердили данные об отсутствии виз США для визита на ГА ООН
Полосатая муха с Камчатки
Эксперт объяснил нашествие полосатых мух на Камчатке
Эмблема партии Единая Россия
В ЕР предложили дать право досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния