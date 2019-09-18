В Кабардино-Балкарии завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после ликвидации двух боевиков в Кабардино-Балкарии, сообщается на сайте СК РФ.

Как сообщил в среду Национальный антитеррористический комитет, двое бандитов, планировавших совершить теракт, были нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Чегеме в Кабардино-Балкарии, их личности установлены. По данным НАК, на месте перестрелки обнаружено самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы.

Никто из правоохранителей и гражданского населения не пострадал. В настоящее время режим контртеррористической операции отменен.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору", а также "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.