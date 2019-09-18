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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии

12:35 18.09.2019
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© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 18 сен - РИА Новости. Турция начнет операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
"Нашу работу с США по зоне безопасности надо закончить как можно скорее. Если через две недели не будет результата, мы реализуем наш план действий в этой зоне", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он добавил, что на трехстороннем саммите РФ-Турция-Иран по Сирии в Анкаре в понедельник были приняты важные решения. "Главное – мы придали новый динамизм в политическом процессе. Одобрен состав конституционного комитета, устранены все разногласия. Обменялись мнениями о ситуации в Идлибе, о том, как предотвратить новую волну беженцев", - добавил президент Турции.
Прошедшие в понедельник в Анкаре переговоры президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани стали уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.
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