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РИА Новости

Общественники попросили не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

12:10 18.09.2019 (обновлено: 12:50 18.09.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Национальный родительский комитет просит не вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости обращения комитета, направленного в Минпросвещения.
Межрегиональное общественное движение "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" занимается законотворческой, правозащитной деятельностью, главной миссией является защита семьи и сохранение традиционных ценностей.
"Мы, российские родители, глубоко встревожены и возмущены введением обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку... Выбор для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по иностранному должен производиться на добровольной основе, так как Россия является великой независимой страной, а не колонией", - говорится в обращении, инициатором которого выступает глава комитета Ирина Волынец.
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По мнению Национального родительского комитета, внедрение обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ.
Как добавляют в комитете, для сдачи обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку школьники будут вынуждены тратить много времени и сил в ущерб изучению русского языка, математики, истории и других предметов, а родители будут "нести колоссальные расходы на подготовку детей к этому экзамену, ведь вся система настроена на натаскивание детей на его сдачу, а не на получение системных глубоких знаний и не на формирование гармоничной личности".
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"Требуем проведения широкого общественного обсуждения введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку и отмены этого нововведения, если наша инициатива будет поддержана гражданами России", - говорится в обращении.
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. Министр просвещения Ольга Васильева ранее заявляла, что в 2020 году планируется ввести пилот в 19 регионах РФ. В феврале Васильева заявляла о необходимости экзамена по отечественной истории.
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеОльга ВасильеваИрина ВолынецСергей КравцовРособрнадзорМоскваРоссияПросвещениеОбщество
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