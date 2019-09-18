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РИА Новости

Взрыв бензовозов на заправке в Челябинске попал на видео

12:07 18.09.2019 (обновлено: 13:08 18.09.2019)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Камера видеонаблюдения засняла момент взрыва бензовозов на автозаправочном комплексе в Челябинске. Видео опубликовал паблик "Агентство чрезвычайных новостей".
На кадрах видно, как к заправке подъезжают две грузовые машины. Их начинают заправлять, и в этот момент раздается хлопок. Одна машина загорается, через несколько секунд огонь перекидывается на соседнюю. Заправщики убегают от горящих бензовозов.
В результате пострадал один человек, его госпитализировали. Огонь удалось ликвидировать только после приезда бригады пожарных.
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