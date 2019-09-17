В Челябинске пожарные потушили бензовозы, загоревшиеся на автозаправке

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание двух бензовозов на автозаправочном комплексе в Челябинске во вторник, госпитализирован один человек, сообщает ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в Челябинске на улице Асфальтная. На момент пожара два бензовоза стояли на наливной эстакаде автозаправочного комплекса. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, есть один пострадавший.

"Около 09.00 (07.00 мск) на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре на наливной эстакаде автозаправочного комплекса. На территории эстакады, расположенной открытой площадке комплекса, горели два бензовоза емкостью 30 тысяч литров… Угроза распространения огня на соседние емкости с горючим была устранена, пожар не получил развития. Менее чем через 20 минут пожар был локализован, а затем ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удалось отстоять два дорогих автомобиля-тягача. По данным спасателей, травмы получил один из работников, он доставлен в медицинское учреждение. Причины пожара устанавливаются.