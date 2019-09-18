"Роскосмос" выполнит в этом году порядка 40 запусков ракет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45 запланированных ранее запусков, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.