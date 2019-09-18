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РИА Новости

"Роскосмос" выполнит в этом году порядка 40 запусков ракет

12:06 18.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя
Запуск ракеты-носителя
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45 запланированных ранее запусков, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.
"Количество боевых пусков я вам не говорю, 45 точно не будет... В пределах 40 будет вместе с боевой ракетной техникой", - сказал Рогозин.
По его словам, на сегодняшний момент совершено ракетных 18 пусков.
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