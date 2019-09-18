Онколог Минздрава рассказал, как можно снизить риски развития рака

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Избавление от вредных привычек поможет снизить риск развития онкологических заболеваний, а выявление рака на ранней стадии спасет жизнь, если человек все же заболеет, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

"Единственный враг онкологических заболеваний - это наш образ жизни и раннее выявление. Развитие онкологических заболеваний всего лишь на 15% зависит от генетического кода, все остальное – это собственный вклад человека в свое здоровье. Поэтому избавление от вредных привычек, безусловно, поможет снизить риск развития рака", - рассказал Каприн.

Он уточнил, что еще одним важным моментом является самодисциплина – если человек вовремя, в соответствии со сроками диспансеризации будет приходить на обследование к врачу, это поможет повысить выявление рака на ранних стадиях. "Такие случаи намного легче лечить. Ранее выявление – это самое главное в борьбе против рака, нужно просто найти время и прийти к врачу", - пояснил Каприн.