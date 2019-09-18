Андрей Каприн: система онкологии в России развивается беспрецедентно быстро

Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в интервью РИА Новости рассказал о развитии системы онкологии в России, работе с регионами и раннем выявлении рака, а также об изменениях в подготовке врачей-онкологов и способах снизить риск развития рака. Беседовала Людмила Белоножко.

— Андрей Дмитриевич, в нацпроекте "Здравоохранение" приоритет отдан онкологии. Какие изменения в отрасли уже можно отметить?

— Для того чтобы ожидать каких-то результатов, нужно все-таки до конца выстроить систему. Мы беспрецедентно быстро это делаем, гораздо быстрее, чем в других странах, которые занимались этим многие годы. Несмотря на это, результаты и в Европе, и в Америке еще неудовлетворительны. В России же активное создание новой системы началось не так давно, несколько лет назад. Но уже за это время удалось понять, как построить маршрутизацию пациентов, где готовить кадры, какие методы современной системы информации использовать.

Для упрощения маршрутизации пациентов с учетом территориальных особенностей страны мы создаем центры амбулаторной онкологической помощи — ЦАОПы. Это новая структура, которая будет находиться в регионах и обслуживать территории с численностью более 50 тысяч человек.

Благодаря этой структуре мы достигаем сразу двух целей. Первое — получаем хорошо вооруженные ЦАОПы, которые могут работать не только на онкологическую службу, но и на другие диагностические службы, потому что в них предполагается наличие и компьютерной томографии, и МРТ. Кроме того, в этих центрах можно будет пройти назначенный курс химиотерапии, что позволит применять стационарзамещающие технологии. Помимо этого, онколог будет ориентировать пациента, как нужно поступить в конкретном случае, куда и к кому обратиться, сможет участвовать в консилиуме с участием смежных специалистов. Аппаратура же в этих центрах будет доступна для коллективного использования другими специалистами.

В рамках работы над программой по борьбе с онкозаболеваниями мы впервые обратили внимание на необходимость создания биобанков. Сейчас мы начали понимать, что опухоль через некоторое время мутирует и может вернуться к той клеточной структуре, которая выявлялась многие годы назад. Поэтому если мы для своих потомков оставим банк клеток, это поможет им в дальнейшем понять и сформулировать принципы лечения и разработать новые препараты, не повторяя наши ошибки, а оценивая наши достижения.

В рамках новой программы по борьбе с онкологическими заболеваниями мы отработали небольшой отрезок времени. Результаты, которые мы видим сейчас, может быть, и не полностью нас удовлетворяют, но положительные тенденции определенно есть. У нас остановился отток кадров, диагностикой и лечением онкологических заболеваний заинтересовались российские производители тяжелой техники, а ведь совсем недавно все оборудование было импортным. Сейчас Минпромторг России активно развивает это направление. Кроме того, зарубежные разработчики стали сами к нам обращаться с предложениями базировать в России производство, в том числе радионуклидов и фармпрепаратов. Такого никогда не было. При этом уже есть конкретные договоренности.

— В некоторых регионах, как следует из статистических данных, сложилась не очень хорошая ситуация с выявлением и лечением рака. Какая работа ведется в этом направлении?

— В ряде регионов тяжелая ситуация сложилась давно, сейчас она выправляется. Как курирующий Центр, мы отслеживаем положение дел в этих регионах, тесно работаем с ними. Все выполняют работу над ошибками. Каждую неделю министр здравоохранения Вероника Скворцова проводит селекторные совещания, где детально анализируются все замечания. Не стоит снимать со счетов и особые территориальные условия, в которых работают наши регионы, некоторые из которых по территории размером с несколько европейских стран и при этом обладают низкой плотностью населения.

— По данным Минздрава, в Ненецком автономном округе работает всего один врач-онколог, это ведь создает огромную нагрузку на специалиста. Почему так получилось? Появятся ли врачи там в ближайшее время?

— Это связано с многолетней историей. Нельзя в одночасье исправить ситуацию, когда с 90-х годов онкологическая служба толком не поддерживалась. Специалистам, которые занимаются этой специальностью, нужно создавать удобную для жизни инфраструктуру.

Сейчас по инициативе министерства здравоохранения идут публичные обсуждения предложений по выплатам врачам компенсаций и стимулирующих надбавок за своевременное выявление онкологических заболеваний. Это, конечно, тоже должно привлечь специалистов. Важно понимать, что врач-онколог – это, как правило, семейный человек, а это значит, что ему нужно жилье, детский сад для ребенка, поэтому тут важна и административная помощь. Я думаю, что губернатор Ненецкого автономного округа понимает хорошо эту ситуацию и исправит ее в ближайшее время, врачи появятся.

— В онкологии большое значение имеет раннее выявление заболевания. Как сделать так, чтобы пациенты не боялись приходить на обследование? И проходили обследование, даже если никаких симптомов нет?

— Конечно, менталитет быстро мы не изменим, поэтому нужен комплексный подход. Например, негативные публикации в СМИ сразу же дают отток пациентов из России к нашим зарубежным коллегам. Нужно давать как можно больше положительных примеров, в том числе и в прессе. Если СМИ сейчас окажут нам – российским специалистам — поддержку, мы увидим приток желающих следить за своим здоровьем.

Я должен отметить, что сейчас мы наблюдаем и административную поддержку. Очень интересная акция проходит у "Почты России", когда ее сотрудники напоминают о необходимости прохождения диспансеризации и профилактических осмотров своим клиентам. Может быть, стоит подумать еще в этом направлении, например, рассылать открытки от поликлиник по месту жительства или страховых организаций с памятками, когда и кому положены проверки.

Мы, со своей стороны, уже не первый год проводим дни открытых дверей по субботам для всех желающих и ведем специальную просветительскую акцию "Онкопатруль", с которой выезжаем в регионы на крупные и градообразующие предприятия, где проводим диспансеризацию и лекции для сотрудников. Я думаю, что совместные призывы должны дать свои результаты.

— Сейчас активно обсуждается введение в национальный календарь прививки от вируса папилломы человека, так как он является причиной развития рака шейки матки. Поддерживаете ли это?

— Конечно, поддерживаю. Многокагортные исследования, в том числе специалистов ВОЗ, во всяком случае, не показали вреда, а другого способа профилактики этого вида онкозаболевания пока нет, поэтому нам нужно пробовать. Единственное — для страны это, конечно, затратная история, так как прививка достаточно дорогая, но в то же время терять женщин детородного возраста всегда тяжело, а при такой демографической ситуации, какая сложилась в нашей стране, особенно.

— Какие новые лекарства от рака можно ждать в ближайшее время?

— В основном это, конечно, препараты в области иммунотерапии. Сейчас она должна начать развиваться по разным векторам. У нас есть очень большая заинтересованность и в таргетной терапии. Но самое интересное, что в нашей стране должно произойти, это развитие производства радиофармпрепаратов. Сейчас, к сожалению, мы в основном производим сырье для них, а готовые препараты нам приходится покупать за рубежом. Однако в нашем центре уже сейчас разработано около восьми перспективных препаратов, но нужно, чтобы инвесторы вложились в клинические испытания. Минпромторг сейчас нам очень помогает. Кроме того, мы строим центр доклинических исследований радионуклидов в филиале в городе Обнинске – на сегодня пока единственный в СНГ.

— Когда он будет готов?

— Центр мы должны построить через полтора года и сдать его в эксплуатацию, он готов уже наполовину. Также многие препараты уже готовы к производству. Мы имеем очень интересные разработки, в том числе и по брахитерапии. Думаю, что при таком развитии сделаем все в срок.

— Сколько отечественных препаратов сейчас на рынке?

— Здесь мы пока не можем похвастаться большими успехами. На самом деле не во всех странах мира есть достаточное количество собственных препаратов, даже в той же Германии пользуются дженериками. Важно своевременное и полное обеспечение. Могу сказать, что в этой области онкологическая служба на сегодня фактически полностью обеспечена материально, причем настолько, что в некоторых регионах выбираются не все средства. Это происходит чаще всего из -за неподготовленности химиотерапевтов к применению новейших схем лечения. И именно здесь нам стоит особенно поработать, разработать критерии назначения химиотерапии для различных локализаций и что самое главное – обучающие программы для наших коллег в регионах. Все для того, чтобы пациент получил актуальное лечение.

Большую роль в развитии и применении современных протоколов химиотерапии могут сыграть телеконсультации, которые под контролем Минздрава внедряются в онкослужбу России.

— Как оцениваете уровень подготовки врачей-онкологов на сегодняшний день? Не нужно ли изменить программу обучения? Как часто специалисты-онкологи должны проходить обучение?

— Еще совсем недавно мы набирали молодежь в ординатуру с трудом. А в этом году и в прошлом у нас был конкурс больше 30 человек на место, в том числе и на внебюджетные места — больше чем в институт театрального искусства. Значит, специальность "онкология" звучит, молодые люди понимают, что это перспективное направление и в ближайшем будущем будет развиваться. Мы впервые выбрали ребят в этом году со знанием двух языков, которые действительно заинтересованы в специальности, которые точно не уйдут из профессии, ведь они пришли целенаправленно, преодолев огромный конкурс. Это, безусловно, победа системы, ведь это будущее.

По кадровому вопросу мы говорили с заместителем министра Татьяной Владимировной Семеновой, нам поручено изменить программу обучения, в том числе подготовку онкологов первичного звена, которые должны прийти в ЦАОПы. Потом эти ребята смогут доучиваться, работая в ЦАОПе, — очень интересная система.

Кроме того, мы меняем в том числе и порядок подготовки онкологов, перед нами стоят большие задачи, появятся врачи-онкологи, которые будут заниматься подготовкой по хирургии, химиотерапии и так далее. То есть раньше если это была "общая онкология", теперь внимание будет больше уделяться специализации.

После первичного звена тот, кто пройдет аккредитацию, сможет перейти на работу дальше, кто нет – останется учиться. Сейчас приняты очень жесткие критерии выпуска врача. Но чтобы мы могли усилить нашу систему, мы и должны были получить такой конкурс, как в прошлом году.

— Андрей Дмитриевич, дайте несколько советов, как снизить риск развития онкологических заболеваний.