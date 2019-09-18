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РИА Новости

Защита Устинова обжаловала приговор

11:41 18.09.2019 (обновлено: 22:30 18.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Защита актера Павла Устинова, осужденного за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Чешков.
"С учетом темпа, с которым рассматривалось дело, мы ожидаем, что заседание в Мосгорсуде может пройти уже на следующей неделе", — добавил юрист.
Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча, из-за которого Лягину пришлось провести в больнице 20 дней.
Устинова обвинили по статье УК "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти".
Сам подсудимый утверждает, что участия в митинге не принимал.
В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.
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Пикеты в поддержку Устинова

После решения суда у стен администрации президента прошла акция в поддержку Устинова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что адресовать подобные воззвания Кремлю юридически неверно, так как "ни президент, ни администрация не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд".
Он напомнил, что осужденный и его защита могут обжаловать приговор, что и было сделано.
Отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, почему люди выходят с пикетами именно к администрации президента, Песков отметил, что об этом нужно поинтересоваться у самих участников акции.
Он добавил, что не видел мероприятия в поддержку Устинова, так как находился в Агентстве стратегических инициатив.
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"Вопиющая ситуация"

За подсудимого вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в Сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что дело Устинова требует полного пересмотра и вмешательства прокуратуры и федерального уполномоченного Татьяны Москальковой.
Потяева в четверг планирует встретиться с Москальковой и обсудить с ней резонансное дело.
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Кроме того, адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что намерен просить суд отпустить Устинова.
"В первую очередь я намерен поставить вопрос об изменении меры пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей. Надеюсь, этот вопрос суд рассмотрит уже в пятницу", - сказал он.
Кучерена пояснил, что принял поручение на защиту Устинова по просьбе народного артиста России Константина Райкина, встретился с сестрой осужденного и получил от нее материалы дела.
"Завтра я надеюсь встретиться с Павлом", - заключил он.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек, возбуждены уголовные дела.
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37230206115
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновМосковский городской судМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Самое печальное что даже с видео его посадили, а далеко не все правонарушения у нас сняты на видео, и сколько таких сидит?
18 сентября, 11:44
ИРИван Русский
13001012
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