В России изменится порядок подготовки врачей-онкологов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В России изменится порядок подготовки онкологов, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

По его словам, теперь появятся более узкие специальности: хирург-онколог и химиотерапевт.

Он отметил, что сейчас конкурс в ординатуру на специальность "Онкология" составляет более 30 человек на место, а это говорит о перспективности направления.

"Мы впервые выбрали ребят в этом году со знанием двух языков, которые действительно заинтересованы в специальности, которые точно не уйдут из профессии, ведь они пришли целенаправленно, преодолев огромный конкурс. Это, безусловно, победа системы, ведь это будущее", — подчеркнул Каприн.

Также он прокомментировал сообщения о том, что в Ненецком автономном округе работает всего один врач подобной специальности.

По его мнению, такая ситуация стала результатом отсутствия поддержки онкологической службы в 90-е годы.