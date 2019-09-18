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РИА Новости

В России изменится порядок подготовки врачей-онкологов

11:34 18.09.2019 (обновлено: 12:22 18.09.2019)
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© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РоссииГлавный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В России изменится порядок подготовки онкологов, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
По его словам, теперь появятся более узкие специальности: хирург-онколог и химиотерапевт.
Он отметил, что сейчас конкурс в ординатуру на специальность "Онкология" составляет более 30 человек на место, а это говорит о перспективности направления.
"Мы впервые выбрали ребят в этом году со знанием двух языков, которые действительно заинтересованы в специальности, которые точно не уйдут из профессии, ведь они пришли целенаправленно, преодолев огромный конкурс. Это, безусловно, победа системы, ведь это будущее", — подчеркнул Каприн.
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Также он прокомментировал сообщения о том, что в Ненецком автономном округе работает всего один врач подобной специальности.
По его мнению, такая ситуация стала результатом отсутствия поддержки онкологической службы в 90-е годы.
Каприн добавил, что для специалистов надо создавать удобную для жизни инфраструктуру. Так, например, сейчас обсуждается введение выплат и стимулирующих надбавок врачам за своевременное выявление онкозаболеваний.
Читайте полный текст интервью Андрея Каприна >>
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