Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил полномочиями члена Совета Федерации действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко.

На состоявшихся 8 сентября выборах победил Беглов, который был врио губернатора, с 64,43% голосов избирателей. В среду Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга.

"В соответствии с действующим законодательством, вновь избранный руководитель субъекта Российской Федерации должен в течение суток после вступления в должность наделить полномочиями представителя исполнительной власти в Совете Федерации. Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление: представителем правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал Беглов на церемонии инаугурации.

"Я глубоко признательна за то, что мне вновь доверили представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в верхней палате Федерального Собрания Совете Федерации. Я искренне за это благодарю. Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города, помогать Петербургу, помогать петербуржцам. Я буду делать все, что в моих силах, привлекать федеральные возможности, федеральные ресурсы, привлекать новых инвесторов, помогать развивать и расширять международное сотрудничество", - сказала на церемонии Матвиенко.

"Великая честь, большое счастье служить нашему замечательному, самому лучшему городу. И огромная радость видеть результаты своего труда, когда появляются новые жилые дома, школы, детские сады, новые дороги. Это, конечно, доставляет всегда огромное удовлетворение. Я уверена, что вы сформируете профессиональную команду единомышленников, которая будет способна выполнить предложенную вами амбициозную программу, которая гармонично вписывается в курс президента Российской Федерации на обновление России. Программу, которая нацелена на прорыв, развитие, новаторство, на лидерство Петербурга во всех сферах", - добавила она.