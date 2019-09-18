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РИА Новости
Единый день голосования

Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга

11:33 18.09.2019 (обновлено: 11:56 18.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил полномочиями члена Совета Федерации действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко.
На состоявшихся 8 сентября выборах победил Беглов, который был врио губернатора, с 64,43% голосов избирателей. В среду Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга.
"В соответствии с действующим законодательством, вновь избранный руководитель субъекта Российской Федерации должен в течение суток после вступления в должность наделить полномочиями представителя исполнительной власти в Совете Федерации. Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление: представителем правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал Беглов на церемонии инаугурации.
"Я глубоко признательна за то, что мне вновь доверили представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в верхней палате Федерального Собрания Совете Федерации. Я искренне за это благодарю. Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города, помогать Петербургу, помогать петербуржцам. Я буду делать все, что в моих силах, привлекать федеральные возможности, федеральные ресурсы, привлекать новых инвесторов, помогать развивать и расширять международное сотрудничество", - сказала на церемонии Матвиенко.
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"Великая честь, большое счастье служить нашему замечательному, самому лучшему городу. И огромная радость видеть результаты своего труда, когда появляются новые жилые дома, школы, детские сады, новые дороги. Это, конечно, доставляет всегда огромное удовлетворение. Я уверена, что вы сформируете профессиональную команду единомышленников, которая будет способна выполнить предложенную вами амбициозную программу, которая гармонично вписывается в курс президента Российской Федерации на обновление России. Программу, которая нацелена на прорыв, развитие, новаторство, на лидерство Петербурга во всех сферах", - добавила она.
В тройку кандидатов в сенаторы, предложенных Бегловым при регистрации в качестве кандидата на выборах, кроме Матвиенко входили Александр Ватагин и Максим Пратусевич.
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Единый день голосованияАлександр БегловВалентина МатвиенкоСанкт-ПетербургПолитика
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