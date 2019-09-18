Минкомсвязи заявил о готовности регионов последней волны перейти на "цифру"

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Регионы четвертой, последней волны перехода на цифровое эфирное телевидение находятся в высокой степени готовности к отключению "аналога", заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".

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"Подготовка (к четвертой волне перехода на "цифру" - Прим. ред.) идет уже давно. Степень готовности очень высокая. Я думаю, что все, как и в предыдущих этапах, пройдет без проблем. Безусловно, уже готовность крайне высокая", - сказал Носков в кулуарах конференции Американской торговой палаты в России.