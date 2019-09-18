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РИА Новости

Минкомсвязи заявил о готовности регионов последней волны перейти на "цифру"

11:29 18.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
© РИА Новости / Нина Зотина
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Экран телевизора с изображением телевизионных каналов. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Регионы четвертой, последней волны перехода на цифровое эфирное телевидение находятся в высокой степени готовности к отключению "аналога", заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
"Подготовка (к четвертой волне перехода на "цифру" - Прим. ред.) идет уже давно. Степень готовности очень высокая. Я думаю, что все, как и в предыдущих этапах, пройдет без проблем. Безусловно, уже готовность крайне высокая", - сказал Носков в кулуарах конференции Американской торговой палаты в России.
С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получают набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Ранее в сентябре замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин говорил, что ведомство не ожидает завышения цен на телевизионные приставки на последнем этапе перехода на цифровое телевидение в стране.
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Переход на цифровое телевидениеКонстантин НосковМинкомсвязиМинистерство связи и массовых коммуникаций РФРоссияТехнологии
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