Онколог Минздрава поддержал идею включения прививки от ВПЧ в нацкалендарь

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн поддерживает идею включения прививки от вируса папилломы человека в национальный календарь прививок, так как на сегодняшний день это пока единственный способ защиты от рака шейки матки.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Менделевич направил в Минздрав запрос с вопросом о включении прививки от вируса папилломы человека в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

"Конечно, поддерживаю. Многокогортные исследования, в том числе специалистов ВОЗ, во всяком случае, не показали вреда, а другого способа профилактики этого вида онкозаболевания (рака шейки матки) пока нет, поэтому нам нужно пробовать", - рассказал Каприн в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что единственной преградой может стать стоимость прививки, так как она достаточно дорогая.