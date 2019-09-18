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РИА Новости

Онколог Минздрава поддержал идею включения прививки от ВПЧ в нацкалендарь

11:17 18.09.2019 (обновлено: 12:14 18.09.2019)
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© Фото : из личного архива Андрея КапринаДиректор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, профессор Андрей Каприн
Директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, профессор Андрей Каприн
© Фото : из личного архива Андрея Каприна
Директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, профессор Андрей Каприн. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн поддерживает идею включения прививки от вируса папилломы человека в национальный календарь прививок, так как на сегодняшний день это пока единственный способ защиты от рака шейки матки.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Менделевич направил в Минздрав запрос с вопросом о включении прививки от вируса папилломы человека в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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"Конечно, поддерживаю. Многокогортные исследования, в том числе специалистов ВОЗ, во всяком случае, не показали вреда, а другого способа профилактики этого вида онкозаболевания (рака шейки матки) пока нет, поэтому нам нужно пробовать", - рассказал Каприн в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что единственной преградой может стать стоимость прививки, так как она достаточно дорогая.
"Но в тоже время терять женщин детородного возраста всегда тяжело, а при такой демографической ситуации, какая сложилась в нашей стране, особенно", - подчеркнул Каприн.
Читайте полный текст интервью Андрея Каприна >>
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